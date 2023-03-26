Дорогу размывает не первый год. Фото: "АСТ-54"

Жители города Купино в Новосибирской области пожаловались на размытую дорогу. Пост об этом появился в группе «АСТ-54».

- Дело в том, что каждую весну дорога, которая ведет к нашей улице Молодежной, перестает существовать, превращается в сплошную грязь. На данной улице проживают семьи с детьми школьного и дошкольного возраста, которых нужно возить в образовательные учреждения. Но с такими дорогами это становится невозможно, так как машина не предназначена для бездорожья. Также проживают пенсионеры и инвалиды, которым может понадобиться экстренная помощь медиков, - говорится в посте.

По словам жителей города, они уже обращались за помощью в местную администрацию.

- Нам пообещали отсыпать дорогу, но так ничего и не произошло, - подытоживает подписчик группы.

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