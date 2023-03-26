Эмблему разработают к юбилею города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

К 130-летию Новосибирска разработают эмблему «Это Ново». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно сайту заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ».

- Нужны услуги по дизайн-сопровождению. Разработка визуального образа оформления празднования 130-летия Новосибирска и эмблемы «Это Ново», - говорится в описании.

На проект готовы потратить 876 тысяч рублей.

Напомним, губернатор НСО Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть пригласили космонавта Анну Кикину на юбилей города.

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