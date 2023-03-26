Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 8:47

К 130-летию Новосибирска разработают эмблему «Это Ново»

На это планируют потратить больше 800 тысяч рублей
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Эмблему разработают к юбилею города.

Эмблему разработают к юбилею города.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

К 130-летию Новосибирска разработают эмблему «Это Ново». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно сайту заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ».

- Нужны услуги по дизайн-сопровождению. Разработка визуального образа оформления празднования 130-летия Новосибирска и эмблемы «Это Ново», - говорится в описании.

На проект готовы потратить 876 тысяч рублей.

Напомним, губернатор НСО Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть пригласили космонавта Анну Кикину на юбилей города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber