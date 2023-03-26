Хелависа - солистка группы "Мельница". Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

В Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет Хелависа – солистка группы «Мельница». Об этом стало известно сегодня, 26 марта.

- Да, это действительно так. Хелависа будет читать текст на одной из площадок в НГУ, - рассказали КП-Новосибирск пресс-службе «Тотального диктанта».

Напомним, что ежегодная акция состоится 8 апреля. Его столицей в 2023 году стал город Нижний Тагил. Автором текста стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и так же теме экологии.

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