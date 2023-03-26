Хелависа - солистка группы "Мельница".
Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА
В Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет Хелависа – солистка группы «Мельница». Об этом стало известно сегодня, 26 марта.
- Да, это действительно так. Хелависа будет читать текст на одной из площадок в НГУ, - рассказали КП-Новосибирск пресс-службе «Тотального диктанта».
Напомним, что ежегодная акция состоится 8 апреля. Его столицей в 2023 году стал город Нижний Тагил. Автором текста стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и так же теме экологии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер