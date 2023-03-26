Владимир Захаров оставил пост. Фото: vk.com/zakharov_berdsk
Владимир Захаров ушел с поста исполняющего обязанности мэра города Бердска. Об этом стало известно сегодня 26 марта.
- Не мог не сказать спасибо всем, с кем работал полгода. Мы не просто удержали ситуацию в Бердске, но и обеспечили необходимую стабильность и согласие в городе и городском сообществе! – написал на своей странице в соцсетях Владимир Захаров.
Сейчас его место занял Роман Бурдин, заместитель министра региональной политики области Андрея Клюзова, начальник управления по работе с территориями. Он стал главой города Бердска.
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