Подсветку отключили на здании с опозданием. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на здании мэрии с опозданием отключили подсветку на Час земли. Инцидент произошел 25 марта, вечером.

- С 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены, - сообщалось в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Однако, подсветку отключили с опозданием.

- Произошло не согласование, поэтому подсветку отключили в 20.48, - рассказал КП-Новосибирск Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.

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