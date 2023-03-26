Подсветку отключили на здании с опозданием.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске на здании мэрии с опозданием отключили подсветку на Час земли. Инцидент произошел 25 марта, вечером.
- С 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены, - сообщалось в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Однако, подсветку отключили с опозданием.
- Произошло не согласование, поэтому подсветку отключили в 20.48, - рассказал КП-Новосибирск Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.
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