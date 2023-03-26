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НовостиОбщество26 марта 2023 5:54

В Новосибирске на здании мэрии с опозданием отключили подсветку на Час земли

Ее выключили с опозданием на 15 минут
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Подсветку отключили на здании с опозданием.

Подсветку отключили на здании с опозданием.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на здании мэрии с опозданием отключили подсветку на Час земли. Инцидент произошел 25 марта, вечером.

- С 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение здания городской администрации будут отключены, - сообщалось в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Однако, подсветку отключили с опозданием.

- Произошло не согласование, поэтому подсветку отключили в 20.48, - рассказал КП-Новосибирск Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.

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