ЧП произошло на станции "Клещиха". Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске столкнулись грузовой поезд и электровоз. ЧП произошло в Ленинском районе на станции Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.

- У грузового поезда было 44 вагона и он ехал груженый щебнем. На станции «Клещиха» он столкнулся с электровозом. В результате происшествия допущена задержка движения грузовых поездов около 2 часов, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре НСО.

Как уточнили в ведомстве, сейчас движение на данном участке железной дороги восстановлено.

- Новосибирским транспортным прокурором осуществляются надзорные мероприятия с целью установления причин и обстоятельств указанного события, - говорится в сообщении.

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