Здравствуй, весна: в Новосибирской области 26 марта потеплеет до + 11 градусов

В Новосибирскую область пришло весеннее тепло. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В воскресенье, 26 марта, в Новосибирске ожидается глобальное потепление. Даже в ночные часы температура в городе будет колебаться в пределах от – 1 до + 1 градуса – не в сравнение с заморозками, которые длились всю неделю. В районах области может быть немного холоднее, до – 3 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отмечают, что день пройдет без снега и дождя, будет облачно, а на дорогах еще не растает лёд. Дневная температура воздуха в городе составит от + 7 до + 9 градусов, в области – до + 11 градусов.

Ветер с юго-запада подует со средней скоростью от 4 до 9 метров в секунду, в районах области – с порывами до 14 метров в секунду.

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