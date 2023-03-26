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НовостиОбщество26 марта 2023 0:00

Здравствуй, весна: в Новосибирской области 26 марта потеплеет до + 11 градусов

В Новосибирскую область 26 марта придет долгожданное потепление до + 11 градусов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирскую область пришло весеннее тепло.

В Новосибирскую область пришло весеннее тепло.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В воскресенье, 26 марта, в Новосибирске ожидается глобальное потепление. Даже в ночные часы температура в городе будет колебаться в пределах от – 1 до + 1 градуса – не в сравнение с заморозками, которые длились всю неделю. В районах области может быть немного холоднее, до – 3 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отмечают, что день пройдет без снега и дождя, будет облачно, а на дорогах еще не растает лёд. Дневная температура воздуха в городе составит от + 7 до + 9 градусов, в области – до + 11 градусов.

Ветер с юго-запада подует со средней скоростью от 4 до 9 метров в секунду, в районах области – с порывами до 14 метров в секунду.

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