В Бердске произошел крупный пожар в магазине на площади 700 квадратных метров

В Бердске вечером 25 марта произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В Новосибирской области вечером 25 марта загорелся магазин в Бердске. Крупный пожар на улице Маяковского охватил площадь в 700 квадратных метров.

Специалисты МЧС ликвидировали последствия. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, экстренное сообщение в дежурную часть пришло в 19:52. Через пару минут первые отряды уже были на месте.

На месте работали пожарные и полицейские. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Когда приехали пожарные, пламя бушевало на крыше здания. 37 спасателей полтора часа тушили открытый огонь с помощью 11 пожарных машин.

Из магазина успели выбежать 15 человек. Никто не пострадал.

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