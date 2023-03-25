Леса Новосибирской области пожирает непарный шелкопряд

Леса Новосибирской области обработают от шелкопрядов. Фото: пресс-служба Минприроды НСО.

В Новосибирской области готовятся к уничтожению непарного шелкопряда – гусениц с 16-ю ножками, которые появляются ранней весной и пожирают все деревья на своем пути, а потом превращаются в белых бабочек. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

В начале февраля специалисты собрали яйца шелкопряда с 773 участков. Затем биологи оценили их жизнеспособность и высчитали количество вредителей.

Выяснилось, что шелкопряды угрожают лесам Новосибирской области на площади 60 тысяч гектаров. Больше всего вредители любят деревья в Татарском, Купинском, Карасукском и Куйбышевском районах. В остальных лесничествах большая часть гусениц погибла за осень и зиму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber