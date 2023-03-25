Новосибирский агроном рассказала, когда лучше всего сажать помидоры на рассаду

Агроном рассказала, когда лучше высаживать семена томатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область пришел сезон высаживания семян томатов. Как рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина, срок посева зависит от того, где садовод хочет высаживать рассаду томатов – в теплице или на грядках.

Если в теплице, тогда семенами начинают заниматься с 15 марта. Возраст томатов к моменту высадки не должен превышать двух месяцев. Срок высаживания рассады – с 15 по 20 мая, когда уже нет угрозы заморозков.

Скороспелые сорта томатов высаживают в открытый грунт после 10 июня, когда в регион уже точно не вернутся заморозки. В этом случае семена на рассаду нужно сажать с 25 марта до 10 апреля.

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