В Новосибирской области средняя зарплата строителей выросла до 46 тысяч рублей

Средняя зарплата строителей выросла до 46 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минстрой Новосибирской области утвердил зарплаты рабочих I разряда, занятых в строительстве за 2022 год. По сравнению с прошлым годом оплата труда выросла на 20% и составила около 46 тысяч рублей.

— Для определения уровня зарплаты был организован сбор информации от строительных организаций об оплате труда рабочих, занятых в строительстве за предыдущий год. В отсутствии актуальной информации для расчета заработной платы используются показатели службы статистики, которые не всегда отражают реальную картину, — сообщили в региональном Минстрое.

В министерстве добавили, что за последние три года зарплаты рабочих, занятых на стройке, сильно выросли. Так, в 2021 году средняя зарплата составляла около 33 тысяч рублей, в 2022 году — 38 тысяч и вот в 2023 году — она выросла почти до 46 тысяч рублей.

Напомним, что по словам губернатора Травникова, в регионе острый дефицит кадров в строительной отрасли. Так, например, организациям не хватает проектировщиков.

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