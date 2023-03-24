В Новосибирской области с 1 апреля назначили 5 дополнительных маршрутов электричек

По дополнительным маршрутам электрички начнут курсировать с 1 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области с 1 апреля назначили 5 дополнительных пригородных маршрутов. По сообщению ЗСЖД, связано это с первым этапом ввода электричек на летний период. Назначили дополнительные маршруты в западном направлении.

— Назначенные маршруты на участке Новосибирск-Главный — Коченево — Новосибирск-Главный, Дупленская — Новосибирск-Главный, повысят транспортную доступность пассажиров, совершающих поездки на короткое расстояние, предоставив альтернативу проезда, — рассказали в ЗСЖД.

Также с 10 апреля на ускоренных поездах №7141 и №7142 следующих из Новосибирска в Татарск и обратно уберут остановки на короткое расстояние на о.п. Левая Обь, о.п. Аэрофлот, о.п. Павино, о.п. Сады, о.п. 3307 км, ст. Чик, о.п. Шагаловский, о.п. 3293 км, о.п. 3290. Сделано это для того, чтобы пассажиры, путешествующие на дальние расстояния, испытывали меньший дискомфорт в дороге.

С 1 апреля для пассажиров пригородных поездов, курсирующих в западном направлении в Новосибирской области, будут назначены 5 дополнительных маршрутов:

— №6353 Новосибирск-Главный — Коченево (отправление в 13:01, прибытие в 14:13);

— № 6311 Новосибирск-Главный — Коченево (отправление в 10:42, прибытие в 11:54);

— №6354 Коченево — Новосибирск-Главный (отправление в 12:50, прибытие в 14:01);

— №6316 Коченево — Новосибирск-Главный (отправление в 15:46, прибытие в 16:57);

— №6320 Дупленская — Новосибирск-Главный (отправление в 19:37, прибытие в 21:24).

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