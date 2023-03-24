В Сибири 7-лений мальчик провалился под лед реки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бийске Алтайского края чуть не погиб 7-летний ребенок. Он провалился под лед реки Бии. Его чудом спас очевидец, пишет «ТОЛК».

По данным журналистов, ребенок находился на льду без присмотра взрослых. Он вышел на лед, который под его весом провалился. Ребенок по пояс ушел под воду.

Малыша в ледяной воде заметил мужчина, который проезжал мимо. Он вытащил его из реки, вызвал скорую. Ребенка госпитализировали.

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