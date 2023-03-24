Пожарные потушили двухэтажный дом на улице Никитина в Новосибирске

В Новосибирске пожарные потушили двухэтажный дом на улице Никитина. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске пожарные потушили двухэтажный дом на улице Никитина. Напомним, ЧП случилось днем в пятницу, 24 марта. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.
— Сообщение о возгорании поступило в 14:34, через 4 минуты первый пожарный расчет прибыл на место. Менее 20 минут потребовалось, чтобы локализовать возгорание и остановить распространение огня. Еще через 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Возгорание происходило в двух подъездах на предварительной площади 200 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.
В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО
Загоревшееся здание было нежилым. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте работало 9 единиц техники и 30 человек.
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