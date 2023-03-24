Свыше 1,4 млн рублей взыскали с должников-водителей за 2 дня в Новосибирской области. Фото: УФССП по НСО.

В Новосибирске прошел рейд, в ходе которого вычисляли должников-водителей. За два дня «Дебитора» судебные приставы и сотрудники ГИБДД взыскали с автовладельцев 1 млн 475 тысяч рублей. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской обласи.

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД выходили на оживленные трассы Новосибирска и области, а также патрулировали районы, где проживают должники. Эти меры были направлены на побуждение к погашению задолженности. Всего представители ведомств отрабатывали 1300 исполнительских производств на взыскание штрафов за нарушения ПДД.

За время рейда водителями вынесли 22 постановление на списание долга со счетов, а также вручили 151 повестку на прием к приставам.

– Кроме того, выдали 415 квитанций об оплате просроченной задолженности, составили 19 актов о наложении ареста на имущество должника, из них четыре транспортных средства, – добавили в Управлении судебных приставов.

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