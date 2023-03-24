Случайно попался: в Новосибирской области полицейские нашли в доме 48-летнего сельчанина банку со взрывчаткой

Под Новосибирском задержали сельчанина, хранившего дома взрывчатку. Фото: ГУ МВД НСО.

В Ордынском районе в доме 48-летнего мужчины полицейские нашли взрывчатые вещества. Их обнаружили случайно. Правоохранители прибыли на вызов из-за бытового конфликта и провели осмотр жилища. У 48-летнего хозяина дома изъяли металлическую банку и пакет с сыпучим веществом. Вещество отправили на экспертизу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Экспертиза показала, что изъятое вещество из жестяной банки – смесь порохов массой более 240 граммов, а вещество из полиэтиленового пакета – дымный порох массой более 640 граммов. Также сотрудники изъяли гильзы и охотничьи патроны, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Подозреваемый ранее судим не был. Известно, что он безработный.

На него возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатки. Сейчас сельчанин под подпиской о невыезде.

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