Нож воткнул в спину: в Новосибирске вынесли приговор военнослужащему, устроившему поножовщину

В Новосибирске военнослужащего приговорили к 3 годам колонии за ножевое ранение сослуживца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому. Его обвинили в нападении на сослуживца с ножом. Известно, что нож пострадавшему он воткнул в спину.

– Военнослужащий предъявил надуманные претензии сослуживцам по поводу их неправильного поведения. Тем самым спровоцировал драку. В ходе потасовки ударил ножом в спину одного из сослуживцев, – говорится в сообщении телеграм-канала 20го Восточного окружного военного суда.

Известно, что военнослужащий нанес потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Суд признал его виновным. Рядовому назначили 3 года в колонии общего режима.

В законную силу приговор пока не вступил.

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