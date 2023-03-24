Новосибирцы пожаловались на резкое подорожание авиабилетов

Жители Новосибирска обратили внимание на резкое подорожание авиабилетов. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Новосибирска обратили внимание на резкое подорожание авиабилетов. Своим возмущением по этому поводу с КП-Новосибирск поделилась одна из читательниц.

Речь идет о рейсах Новосибирск – Москва. По словам местной жительницы, до Нового года слетать в столицу и обратно можно было за 9,5 тысяч рублей.

− Сейчас цены взлетели. Недавно я покупала билеты до Москвы и обратно в Новосибирск – заплатила практически 15 тысяч рублей. Это «Аэрофлот», тариф «эконом», без багажа, − рассказала сибирячка.

Как отметила местная жительница, билеты у S7 стоили еще дороже.

Корреспондент КП-Новосибирск зашла на один из популярных сайтов по продаже билетов и заметила, что цены снизились. Так, слетать до Москвы и обратно можно за 11 тысяч рублей.

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