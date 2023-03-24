В Новосибирске стоимость строительства развязки на Матвеевке выросла в пять раз

В Новосибирске подорожала стоимость строительства развязки у станции Матвеевка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске подорожала стоимость строительства развязки у станции Матвеевка в Первомайском районе. Цена выросла в пять раз – с двух до десяти миллиардов рублей. О стоимости реализации проекта КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе мэрии.
Проектная документация уже разработана. Предполагается, что во втором квартале 2023 года будет получено положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы.
− Стоимость реализации объекта в соответствии со сметной документацией оценивается в 10,68 миллиарда рублей, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе муниципалитета.
В мэрии добавили, что сумма будет корректироваться по результатам проверки Государственной экспертизы. Деньги возьмут из федерального и областного бюджетов.
К слову, в июне 2021 года мэр Новосибирска сообщал, что на строительство развязки уйдет около двух миллиардов рублей.
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