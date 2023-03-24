Новосибирские спасатели предупредили об опасности рыбалки на льду из-за незаметных промоин

В Новосибирске в связи с потеплением становится опасно выходить на лед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Служба МАСС предупреждает новосибирцев: скоро лёд станет рыхлым и пропитанным водой. Об этом сообщили в службе МАСС в пятницу, 24 марта. По прогнозам новосибирских метеорологов, в выходные дни в городе будет до +8 градусов.

- Особо опасное место - река Обь, русло реки уже освободилось ото льда. Из-за потепления лёд становится рыхлым и пропитанным водой. В местах, где на льду сохранился снег, могут оказаться незаметные промоины, - сообщили в службе МАСС.

Специалисты рекомендуют новосибирцам надевать спасательный жилет и иметь при себе самоспасатели для зимней рыбалки. Не уйти под воду также поможет пешня для проверки льда.

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