В Новосибирске учителем года стала педагог по китайскому языку из школы № 207

В Новосибирске учителем года стала преподавательница китайского языка. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Новосибирске в 2023 году звание «Учитель года» завоевала Алина Мальцева – учитель китайского языка из школы № 207. Об итогах конкурса рассказали в пресс-центре мэрии города.

В награду за педагогический талант Алина Мальцева получит 50 тысяч рублей от мэрии и ежемесячную муниципальную надбавку в размере 10 тысяч рублей.

По 5 тысяч рублей в течение всего года ежемесячно будут выплачивать лауреатам конкурса. Ими стали четыре учителя истории и обществознания, трое учителей биологии, трое – русского языка и литературы, также 3 – английского языка, два учителя начальных классов, по одному преподавателю французского и немецкого языков, физики, изобразительного искусства и музыки.

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» проходит в Новосибирске в 32-й раз. Кроме того, были подведены итоги и других городских конкурсов. Всего в них принял участие 101 человек.

Воспитателем года, обогнав 19 конкурентов, стала Ольга Богданова из детского сада № 70. В конкурсе «Сердце отдаю детям» поучаствовали 7 педагогов дополнительного образования, победил Андрей Гавриленко из МБУДО «ДТ «Октябрьский».

В городском этапе конкурса «Педагогический дебют» из 53 участников в своих номинациях победили учитель информатики из лицея № 9 Александр Хархота, воспитатель детского сада № 238 Светлана Лазоренко, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Кировский» Алина Змеевская, педагог-психолог детского сада № 74 Ольга Горелова, учитель начальных классов в школе № 51 Анастасия Дахова и учитель начальных классов в лицее «Надежда Сибири» Ольга Хлебникова.

Победители этих мероприятий тоже получат вознаграждение – 15 тысяч рублей и ежемесячную муниципальную надбавку в размере 5 тысяч рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично поздравил победителей и вручил им награды. Глава города отметил, что талант педагога лучше всего показывают достижения его учеников. Среди выпускников новосибирских школ – известные учёные, инженеры, люди творческих профессий и педагоги.

– До недавнего времени новосибирцев не было только в космосе, а теперь и до него дотянулись. Выпускница нашей школы, нашего вуза Анна Кикина успешно закончила полет и вернулась на родину. Я желаю успеха в вашей сложной профессии и благодарных учеников! – напутствовал Анатолий Локоть.

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