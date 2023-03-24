В Новосибирске бывшего замначальника вагонного депо отправили в колонию строгого режима за взятку в 450 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске осудили бывшего замначальника вагонного депо Инская. Его судили за получение взятки в крупном размере. В Восточном МСУТ СК России рассказали подробности дела.

– Следствие и суд установили, что в 2019 году подсудимый получил от представителя ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» взятку в размере более 450 тысяч рублей. Деньги эти предназначались за указание при расследовании причин отцепки грузовых вагонов об отсутствии вины организации, – говорится в сообщении транспортного СК.

Экс-замначальника во время следствия полностью признал вину в содеянном.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего руководителя к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запретили занимать определенные должности в организациях, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ. Срок ограничения – 3 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в транспортном СК.

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