Выехал на встречку: под Новосибирском водитель «Лады» погиб, столкнувшись с грузовиком

В Чановском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Чановском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась вечером в четверг, 23 марта.
— Около 21:40 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. По предварительной информации, на 1034 километре он выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовиком man, который ехал во встречном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Водитель «Лады» скончался до приезда медиков. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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