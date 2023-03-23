Выехал на встречку: под Новосибирском водитель «Лады» погиб, столкнувшись с грузовиком

В Чановском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Чановском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась вечером в четверг, 23 марта.

— Около 21:40 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111 ехал по трассе «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. По предварительной информации, на 1034 километре он выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовиком man, который ехал во встречном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Водитель «Лады» скончался до приезда медиков. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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