Мечтательная студентка и гроза дворов: нейросеть Midjourney изобразила типичных жителей новосибирских районов

Нейросеть сгенерировала портреты жителей новосибирских районов. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Нейросеть Midjourney показала типичных жителей новосибирских районов. Их при помощи словесных портретов, составленных корреспондентами КП-Новосибирск, изобразил нейроиллюстратор Сергей, рисующий в нейросети.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Житель Центрального района - успешный бизнесмен. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Жителя Центрального района Midjourney изобразила в образе возрастного бизнесмена. Дело у него давно налажено, стабильно и приносит высокий доход. Он стильно одет. Ездит на автомобиле премиум класса, скорее всего, с личным водителем. Любит ужинать в ресторанах центра города и бывать на премьерах в НОВАте.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Жителя Железнодорожного района нейросеть увидела уставшим мужчиной, ожидающим электричку. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

У него есть привычная, но не особо любимая работа. Ежедневно он добирается на нее на электричке. Доход стабильный, но не высокий. Вечера проводит у телевизора. А в выходные любит выбраться на рыбалку на Обь. Взгляд у него уставший и немного потухший.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Мечтательная девочка студентка из Октябрьского района Новосибирска. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Мечтательная и нежная девушка студентка. Любит после пар прогуляться в парке и побыть наедине со своими мыслями. Хорошо учится и мечтает о большом будущем.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Гроза Первомайского района. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Хулиган и гроза района. С детства проблемы решает на кулаках. Отстаивает интересы, защищает тех, кто слабее. Завсегдатай отдела полиции. Но уверен, что действует по справедливости. В одежде приемлет только спортивный стиль.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

В Дзержинском живет ветеран авиации. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Ветеран российской авиации. Любит выходить на улицу в форме. Ему нравится рассказывать знакомым о былых достижениях и, возможно, даже подвигах. У него есть семья, внуки, которые гордятся таким дедом. Любит прогуляться по городу. Из общественного транспорта выбирает трамвай.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В Советском проживает молодой и очень перспективный ученый. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Это молодой ученый. Он уже защитил кандидатскую. Работает над множеством проектов. В свободное время, которого у него почти нет, генерирует идеи. Ноутбук его верный друг. Мыслит прогрессивно. Реализованные проекты уже приносят достойный заработок. О семье пока мыслей нет. Саморазвитие первостепенно.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Житель Калининского трудится на стройке и не любит суеты. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Работает прорабом на стройке. Работы хватает. Ездит на подержанной иномарке. Неприхотлив в одежде, да и в целом в предпочтениях. Доволен, что живет достаточно далеко от центра. Не выносит суеты и шума. Не переваривает новосибирские пробки и вечно занятые парковки.

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

Молодой и амбициозный житель Заельцовского. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Недавно окончил вуз. Успел устроиться в крупную компанию. Работает в сфере IT, на удаленке. Любит природу, шумные компании, вылазки с друзьями. Живет рядом с Заельцовским парком, где летом любит погулять и покататься на скейте. Большие амбиции и грандиозные планы на жизнь.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Работящий житель Кировского района. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Работящий, трудится на заводе. Жесткий в убеждениях, прямолинейный. Не слишком общительный. Любит одиночество. Летом проводит время на пляже в Бугринской роще, а зимой предпочитает сноуборд. Часто выбирается на шопинг в ТЦ, которых в Кировском, много. В приоритете, конечно, «Мега».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Жительница Ленинского знает толк в торговле. Фото: Сергей Алексеев // Midjourney.

Всю жизнь посвятила торговле. Знает где выгоднее, качественнее купить. И как лучше продать. Общительна, открыта. Семейный человек, который успевает посвящать себя и работе, и быту.

Больше работ нейроиллюстратора в телеграм-канале.

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