Налоговая требует банкротства медицинского технопарка в Новосибирске

Новосибирский медицинский технопарк задолжал чуть больше миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ФНС потребовала признать новосибирский медицинский технопарк банкротом. Исковое заявление от межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 17 поступило в Арбитражный суд Новосибирской области в четверг, 23 марта.

Причина кроется в крупном долге.

− Сумма исковых требований составляет 1 072 263 рубля, − указано на сайте Арбитражного суда.

Кстати, это не первый иск от ФНС о признании должника банкротом. Ранее налоговая дважды обращалась в суд по этому поводу – в 2019 и 2021 годах. В первом случае дело прекратили, во второй раз материалы вернули заявителю.

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