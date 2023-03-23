Бесплатно и без записи: новосибирцы смогут сделать флюорографию 24 и 25 марта

Новосибирцы смогут бесплатно и без записи сделать флюорографию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы смогут бесплатно и без записи сделать флюорографию. Обследования органов грудной клетки будут проводить 24 и 25 марта, сообщили в региональном Минздраве.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Ведь именно флюорография помогает на ранней стадии выявить заболевание у взрослых.

В пятницу, 24 марта, мобильные флюорографы будут работать на базе отделений общей врачебной практики. Пройти обследование можно в период с 9:00 до 18:00.

Адреса, где можно сделать флюорографию:

1) Улица 2-я Чулымская, 113 (поликлиника № 16);

2) Улица Клубная, 37 (поликлиника № 18);

3) Улица Палласа, 39 (поликлиника № 22);

4) Улица Бронная, 7 (поликлиника № 13).

А в субботу, 25 марта, лечебно-диагностический подвижной комплекс будет стоять на площадке возле «Ройял Парка». Время его работы: с 10:00 до 18:00.

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