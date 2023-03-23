Синоптики предупредили новосибирцев об опасности второй волны паводка

Синоптики предупредили новосибирцев о двух волнах грядущего весеннего паводка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики предупредили новосибирцев о двух волнах грядущего весеннего паводка. Так, по прогнозам специалистов, реки в регионе начнут вскрываться только во второй декаде апреля, а половодье в первой волне будет в переделах нормы.

— На северо-западе Новосибирской области запасы воды в снеге на 20 марта превышают норму. При определенных сценариях погоды уровень воды может быть выше, чем на востоке региона. Вскрытие рек ожидается в течение второй декады апреля, что в целом раньше средних многолетних сроков, — пояснила на пресс-конференции в ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Максимальные уровни весеннего половодья должны быть в пределах или ниже нормы на 0, 3-0, 5 метра.

На вторую волну паводка в Новосибирской области могут повлиять превышающие норму на 20% запасы снега на Алтае. Это будет возможно, если в апреле температура поднимется до +18…+20 градусов.

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