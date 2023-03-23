Под Новосибирском полицейские задержали браконьеров, застреливших трех косуль

Новосибирцы застрелили трех косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Куйбышевском районе Новосибирской области двое мужчин были пойманы на незаконной охоте. Браконьеры застрелили трех косуль, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Во вторник, 21 марта, государственный инспектор по охране животного мира обнаружил три туши дикого животного. Он передал информацию в дежурную часть. На место прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Недалеко от места забоя они задержали двоих мужчин на лыжах и с охотничьим ружьем. Сибиряков доставили в отдел полиции.

− Личность граждан была установлена, ими оказались жители Куйбышевского района в возрасте 55 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. При проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность данных лиц к незаконному отстрелу трех животных, − сообщили в МВД.

Полицейские изъяли у мужчин ружье и патроны. Своими действиями охотники причинили животному миру ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Новосибирцы находятся под подпиской о невыезде.

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