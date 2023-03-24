От удара перевернулся: в Новосибирске судят мигранта за травмы пассажирки такси в тройном ДТП

ДТП случилось в центре Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске идет суд над мигрантом, который устроил ДТП на каршеринговом авто. ДТП произошло днем 27 июня 2021 года на перекрестке улицы Советской и Вокзальной магистрали.

По данным ГИБДД, водитель на каршеринговом автомобиле Datsun превысил скорость, выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с автомобилем такси Renault Logan. От удара Datsun перевернулся, а такси вынесло на встречную полосу, где в нее врезался Toyota Mark II.

«Скорая» доставила четырех человек в больницу. Пассажирка такси получила тяжелые травмы.

- Подсудимый – гражданин иностранного государства признал вину, ранее не был судим. Представитель потерпевших заявила иск на компенсацию лечения и морального вреда в полмиллиона рублей. Дело рассматривается в суде на стадии прений сторон – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber