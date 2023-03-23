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НовостиОбщество23 марта 2023 12:03

Новосибирск попал на обложку нового альбома группы «Звери»

Обложку украсил снимок площади Ленина
Галина СИМОНОВА
Новосибирск попал на обложку нового альбома группы «Звери».

Новосибирск попал на обложку нового альбома группы «Звери».

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск попал на обложку нового альбома группы «Звери». Как сообщил на своей странице Вконтакте лидер коллектива Роман Билык, релиз новой песни «Мечтаем» из нового альбома «На синем трамвае» состоится 24 марта.

Для обложки сингла музыканты выбрали фотографию площади Ленина в Новосибирске со стороны памятников перед НОВАТом. Правда, не обошлось и без небольших «дизайнерских правок»: на одном из домов на улице Ленина появилось название группы, а на здании Сибирского управления Центробанка — название песни.

Сингл украсил фрагмент площади Ленина. Фото: vk.com/rz

Сингл украсил фрагмент площади Ленина. Фото: vk.com/rz

Как сообщает издание «Царьград Новосибирск», группу «Звери» со столицей Сибири связывает достаточно многое. Например, на пике популярности коллектива там играли сразу два новосибирских музыканта: басист Константин Моисеев и лидер-гитарист Сергей Трачук.

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