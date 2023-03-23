Исполнительница шансона Lady Bro выступила перед заключенными ИК № 2 в Новосибирске

34-летняя исполнительница Вероника Нестерова спела для заключенных ИК №2. Фото: https://t.me/lady_bro_official

В исправительной колонии № 2 в Новосибирске состоялся благотворительный концерт. На нем выступила 34-летняя исполнительница Вероника Нестерова, более известная под псевдонимом Lady Bro. Своими впечатлениями артистка поделилась в личном телеграм-канале.

Вероника выступает в жанре рэп-шансон с лирическим уклоном. В ее группе «ВКонтакте» чуть больше шести тысяч подписчиков.

Говоря о концерте в новосибирской исправительной колонии, исполнительница отметила, что не пела «хулиганские песни».

− В таких местах особая атмосфера, чувствуется, что тебя на самом деле слушают. Вникают в каждое слово! – написала Lady Bro.

Артистка добавила, что ей очень понравилось выступать в лагере. Вероника призналась – побывать в подобном месте она хотела давно.

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