Трое новосибирцев предстанут перед судом за продажу контрафактных сигарет

В квартирах новосибирцев прошли обыски. Фото: стоп-кадры из видео ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске будут судить троих местных жителей, которые продавали контрафактный табак. У них изъяли более 400 тысяч пачек поддельных сигарет на сумму свыше 45 миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Незаконный бизнес организовали жители Заельцовского района − 52-летний мужчина и молодые люди 23 и 24 лет. Им вменяют использование поддельных акцизных марок в составе организованной группы (пункт «б» части шестой статьи 327.1 УК РФ), а также приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (пункты «а», «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).

Выяснилось, что незаконной деятельностью новосибирцы занимались в период с января 2020 по февраль 2022 года. В феврале прошлого года их задержали.

Полицейские провели обыски в квартирах задержанных, в точках по продаже табака на территории Новосибирска и области, а также в складских помещениях. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы о финансово-хозяйственной деятельности и поддельные сигареты.

− Часть табачных изделий не маркирована в соответствии с законодательством РФ, другая маркирована заведомо поддельными специальными (акцизными) марками, которые по заключению судебных экспертиз, проведенных экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, выполнены не производством АО «ГОЗНАК», − уточнили в МВД.

Одного из обвиняемых заключили под стражу. Двое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber