СГК вложит более полумиллиарда рублей в теплоснабжение города Куйбышев в Новосибирской области

Сибирская генерирующая компания будет развивать систему теплоснабжения Куйбышева. Фото: СГК

Сибирская генерирующая компания будет развивать систему теплоснабжения Куйбышева. На эти цели она готова выделить 573 миллиона рублей.

− Из 573 млн рублей, запланированных в инвестпрограмме по Куйбышеву, 191 миллион энергокомпания вложит в теплоснабжающую систему города уже в 2023 году, остальные средства — до 2026 года включительно, − говорится на сайте СГК.

Большая часть средств – 380 миллионов рублей, будет направлена на перекладку теплосетей. Речь идет о пяти километрах труб. Программа нацелена не только на то, чтобы повысить надежность теплоснабжения, но и чтобы улучшить экологию.

Около 110 миллионов рублей потратят на реконструкцию трубы Барабинской ТЭЦ. Оставшиеся 83 миллиона вложат в строительство и реконструкцию блочно-модульных газовых котельных. Они заменят угольные котельные.

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