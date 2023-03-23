Прокуратура возбудила дело из-за состояния уборочной техники в Первомайском районе Новосибирска

Машины не соответствовали техническим требованиям. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Первомайского района Новосибирска проверила состояние уборочной техники МКУ ДЭУ-5. Выяснилось, что машины не соответствовали техническим требованиям.

При проверке также присутствовал специалист Гостехнадзора Новосибирской области. Нужно было оценить готовность техники к работе в весенне-летний период.

− Проверкой выявлены нарушения технического состояния транспортных средств, в связи с чем директору учреждения внесено представление, − сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении ответственного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Речь идет о статье 9.3 КоАП РФ – «Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования».

Все нарушения уже устранили.

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