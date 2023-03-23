Объем дорожного ремонта в Новосибирской области за пять лет вырос почти в два раза

В Новосибирской области выросли объёмы ремонта дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за 5 лет в нормативное состояние привели более 2,5 тысяч километров автомобильных дорог: это в 1,7 раза больше, чем в предшествующие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как доложил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову глава Минтранса региона Анатолий Костылевский, самой главной задачей является обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области. Жители круглый год должны иметь доступ к поликлиникам, больницам и учебным заведениям.

За пять лет, с 2018 года, Новосибирску стали выделять в 2,5 раза больше средств на дорожный ремонт из бюджета региона. Были отремонтированы все выезды из города, проведена реконструкция 52,4 километра автодорог, выполнен ремонт почти на 74 километрах.

Объем финансирования дорожной деятельности области из федерального бюджета вырос с 7,5 миллиардов до 46,6 миллиардов рублей – то есть более чем в 6 раз.

Как отмечает ведущий эксперт отдела ремонта и содержания автодорог ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» Александр Сенатов, проведенный вовремя ремонт позволяет не только увеличивать пропускную способность и безопасность, но и налаживать сообщение с другими регионами и государствами.

– Нельзя не отметить роль правительства области, которое всячески способствует реализации заданных программ. Таким образом мы налаживаем производственные, хозяйственные и торговые связи, улучшаем туристическую и культурную отрасль, – рассказал Александр Сенатов.

Также дорожный ремонт формирует логистический каркас региона, СФО и России в целом, позволяет облегчить транспортную доступность.

К примеру, трафик в Академгородке и Бердске достигает 68 тысяч автомобилей в день. Для перенаправления транзитного транспорта два года назад было возобновлено строительство Восточного обхода. Завершение строительно-монтажных работ по первому этапу запланировано в ноябре 2024 года.

Кроме того, в 2023 году в регионе завершат строительство Центрального моста. Переход облегчит транспортную доступность между районами правого и левого берегов Новосибирска.

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