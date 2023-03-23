В Новосибирскую область придёт потепление до + 9 градусов в конце недели

В Новосибирскую область возвращается тепло. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области в конце недели ожидается потепление до + 9 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В пятницу, 24 марта, в Новосибирске ожидается потепление днем до + 2 градусов и похолодание до – 12 ночью с сильной гололедицей.

При этом уже на следующий день, 25 марта, ночная температура поднимется до – 2 градусов. За городом до - 7 градусом. Днём будет намного теплее: до + 6, но поднимется сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Воскресенье, 26 марта, порадует новосибирцев настоящим весенним теплом. Весь день будет преимущественно без осадков. Ночная температура – около 0 градусов. Дневная – от + 7 до + 9 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber