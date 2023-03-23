В Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев двое неизвестных подожгли «Субару».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь на четверг, 23 марта, двое неизвестных в Новосибирске подожгли припаркованную «Субару». Момент преступления попал на видео.
– Ночью, в 3:50, двое неизвестных подошли к седану Subaru Legacy, припаркованному возле дома №64/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев, и подожгли его, – уточнили в группе «АСТ-54».
Огонь, судя по кадрам с места ЧП, полностью уничтожил машину. Восстановлению авто не подлежит.
Обошелся пожар без пострадавших. Причину случившегося установит экспертиза.
Машина почти полностью выгорела. Фото: "АСТ-54".
По словам очевидцев, поджигателей уже установили. В комментариях написали, что машину они спалили из хулиганских побуждений.
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