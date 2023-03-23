В Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев двое неизвестных подожгли «Субару». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на четверг, 23 марта, двое неизвестных в Новосибирске подожгли припаркованную «Субару». Момент преступления попал на видео.

– Ночью, в 3:50, двое неизвестных подошли к седану Subaru Legacy, припаркованному возле дома №64/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев, и подожгли его, – уточнили в группе «АСТ-54».

Огонь, судя по кадрам с места ЧП, полностью уничтожил машину. Восстановлению авто не подлежит.

Обошелся пожар без пострадавших. Причину случившегося установит экспертиза.

Машина почти полностью выгорела. Фото: "АСТ-54".

По словам очевидцев, поджигателей уже установили. В комментариях написали, что машину они спалили из хулиганских побуждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber