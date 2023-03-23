В Новосибирске фанаты Басты устроили пробку и не попали на концерт

В Новосибирске фанаты Басты застряли в пробках, торопясь на концерт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы опоздали на концерт Басты, спровоцировав пробку из фанатов. Вечером 22 марта заторы растянулись от Димитровского моста по проезду Энергетиков и улице Станционной практически до «Экспоцентра».

По данным 2ГИС, около семи часов вечера на дорогах образовался коллапс. Многие фанаты опоздали на концерт, путь до «Экспоцентра» мог занять 2-3 часа. Некоторые водители слушали в автомобилях песни Басты, если не смогли попасть на выступление, другие возмущались, что на дорогах собрались фанаты исполнителя.

Однако недовольные есть даже из тех, кто успел попасть на шоу. Им не понравились долгие сборы после выступления музыканта.

– Очередь в гардероб дольше чем концерт! Ужасная организация! 4 бабули на почти 3000 человек! – пожаловались в группе «Экспоцентра» после концерта недовольные поклонники творчества Басты.

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