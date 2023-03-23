Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки и гололед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки в 7 баллов и гололед. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, где самые сильные заторы.

Не проехать по площади Труда. Там затор в обоих направлениях. Затруднено движение по Станционной улице, Широкой, а также по проезду Энергетиков. Заторы на Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина и Кирова. Пробки на улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова.

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