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НовостиОбщество23 марта 2023 1:07

Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки и гололед

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки и гололед.

Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки и гололед.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 марта Новосибирск сковали пробки в 7 баллов и гололед. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, где самые сильные заторы.

Не проехать по площади Труда. Там затор в обоих направлениях. Затруднено движение по Станционной улице, Широкой, а также по проезду Энергетиков. Заторы на Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина и Кирова. Пробки на улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова.

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