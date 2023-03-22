«Внучка попала в ДТП»: 19-летняя сибирячка обманула 90-летних бабушек в Чебоксарах на 1,2 млн рублей

Девушка из Новосибирска забрала полмиллиона и украшения у 99-летней бабушки. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Республике Чувашия

Девушка из Новосибирска обманула двух 90-летних пенсионерок в Чебоксарах, забрав у них золото и сбережения на сумму более 1,2 млн рублей. О задержании шарлатанки сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Чувашия.

В конце февраля 2023 года в полицию обратилась внучка 99-летней долгожительницы. По ее словам, неизвестный позвонил пенсионерке на стационарный телефон и убедил ее, что внучка якобы попала в ДТП. Затем к бабушке пришла незнакомка в роли курьера, пенсионерка впустила ее в квартиру и показала девушке свои сбережения, якобы необходимые для лечения пострадавших и «заглаживания» вины внучки.

- Рядом с деньгами пенсионерка хранила золотые украшения, которые аферистка прихватила с собой вместе с 510 тысячами рублей. Зачем ей понадобились ювелирные изделия, старушка спросить постеснялась. Позже выяснилось, что авария была вымышленной, - сообщили в полиции города Чебоксары.

Жертвами стали еще несколько пенсионеров. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Республике Чувашия

Оперативники задержали 19-летнюю сибирячку на автовокзале Чебоксар, она выдала полиции похищенные украшения. Вскоре следователи выяснили, что жертвой аферистов стала еще одна 91-летняя пенсионерка из Чебоксар и четверо пенсионеров из Костромы. Общий ущерб составил более 1 млн 245 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовные дела по признакам мошенничества, суд вынес решение об аресте подозреваемой.

МВД разыскивает пострадавших от действий подозреваемой и просит сообщить о них в полицию по телефону 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber