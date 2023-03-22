Новосибирец Михаил Петелин удостоился звания Герой России за подвиг на СВО

Михаил Петелин удостоился звания Герой России за подвиг на СВО. Фото: администрация Черепановского района

Новосибирец Михаил Петелин удостоился звания Героя России за подвиг на СВО. О присвоении звания Героя заместителю командира штурмового отряда стало известно сегодня, 22 марта. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.

Неизвестно, за какой подвиг Михаил Петелин удостоился звания Героя России. Однако орден Мужества и медаль «За отвагу» он получил еще в звании лейтенанта, когда со взводом уничтожил опорный пункт ВСУ.

— Подвергаясь обстрелу, Михаил Петелин лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее семи националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, два расчета ПТРК «Джавелин», а также подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом, — сообщили в Минобороны РФ.

Грамотное управление взводом, а также решительность и смелость помогли Петелину без потерь захватить опорный пункт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber