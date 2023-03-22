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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:18

В Новосибирске 40-летний мужчина попытался вынести из магазина 17 «Киндер сюрпризов»

Инцидент произошел в Ленинском районе
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске мужчина попытался украсть из магазина 17 «Киндер сюрпризов».

В Новосибирске мужчина попытался украсть из магазина 17 «Киндер сюрпризов».

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске мужчина попытался украсть из магазина 17 «Киндер сюрпризов». Любителя сладкой жизни задержали сотрудники агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел во вторник вечером, 21 марта. 40-летний местный житель пришел в магазин, расположенный в Ленинском районе. Там сибиряк положил глаз на шоколадные яйца с сюрпризом.

− Кражей он мог причинить торговому учреждению ущерб на сумму около пяти тысяч рублей, − отметили в АБ «Гвардия».

По сигналу тревоги в магазин прибыли гвардейцы. В их присутствии мужчина заплатил необходимую сумму.

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