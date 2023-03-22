Губернатор Травников предложил вернуть советскую систему распределения кадров в Новосибирске

Власти хотят вернуть советскую систему распределения кадров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирской области хотят вернуть советскую систему распределения студентов после окончания учебы. По словам губернатора Андрея Травникова, это реальный способ борьбы с дефицитом кадров.

— Мы эту тему уже обсуждали. Я остаюсь при своем мнении — распределение, хороший опыт советских времен, нужно возвращать. Если государство на тебя потратило немалые средства на получение высшего образования, то ты должен хотя бы три года отработать по профессии, необходимой государству, — сообщил Травников в ходе эфира «Вести Новосибирск».

Губернатор добавил, что остро стоит вопрос нехватки квалифицированных специалистов в строительной отрасли. Так, например, организации нуждаются в проектировщиках.

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