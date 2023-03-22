«Как товарный поезд»: в Новосибирской области сняли с высоты стадо бегущих по полю кабанов

В Здвинском районе Новосибирской области сняли на видео стадо кабанов. Фото: стоп-кадр из видео Евгения Шестернина

В Здвинском районе Новосибирской области сняли на видео стадо кабанов. Животные бежали по полю, образовав «змейку».

Публикация появилась в телеграм-канале министра природных ресурсов и экологии НСО Евгения Шестернина. Он отметил, что передвижение кабанов запечатлел один из госинспекторов.

− Кабаны как товарный поезд твердой стадной сцепкой разгоняют и держат неуклонный шаг, − написал глава Минприроды региона.

Государственный инспектор снял животных с высоты. По всей видимости, он использовал коптер. На видео можно насчитать около 10 кабанов. Они ловко пробираются по сугробам, следуя за вожаком.

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