В Новосибирской области среди водителей такси увеличилось число нелегалов

В Новосибирской области усилили борьбу с таксистами-нелегалами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Новосибирской области усилили борьбу с таксистами-нелегалами. Как рассказал КП-Новосибирск глава областного Управления ГИБДД Александр Бабенков, проблему решают как силами Госавтоинспекции, так и привлекают другие ведомства. В частности, УГИБДД взаимодействует с управлением по вопросам миграции и участковыми полиции.

– К сожалению, многие водители такси – граждане, которые не имеют лицензии на осуществление коммерческой деятельности на транспорте. Это приводит к дорожно-транспортным происшествиям, – сообщил Александр Бабенков.

Глава новосибирского УГИБДД рассказал, что подобный случай накануне произошел в Искитимском районе. Таксист из Узбекистана без лицензии подвозил пассажира, потерял управление и выехал на встречную полосу. Пострадали два человека.

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