«Тут нужно созидать, делать»: новосибирский министр объяснил, почему молодежь не идет в строительную отрасль

По мнению министра, молодые сибиряки ищут «легкие деньги» и не хотят трудиться в полную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Министерства строительства Новосибирской области Алексей Колмаков объяснил, почему молодежь не идет работать в строительную отрасль. По его мнению, молодые сибиряки ищут «легкие деньги» и не хотят трудиться в полную силу.

Во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» министр высказался о дефиците кадров в строительной отрасли. Он отметил, что достаточно сложно найти хороших специалистов. Хотя, как подчеркнул Алексей Колмаков, зарплаты там приличные.

− Строительные деньги − тяжелые деньги. Тут нужно созидать, делать. Это не ногти красить где-нибудь в салоне, например, − сказал глава Минстроя Новосибирской области.

Он добавил, что в последнее время молодежь сильно распустилась. Они хотят хорошо зарабатывать, при этом практически ничего не делая.

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