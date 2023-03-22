Забирали телевизоры и тостеры: банда новосибирцев наворовала грузов из вагонов на 3,5 млн рублей

В Новосибирске поймали банду мужчин, наворовавших грузов из вагонов на 3,5 млн рублей. Фото: УТ МВД СФО.

На станции Новосибирск транспортные полицейские вычислили и задержали банду злоумышленников. Четверо мужчин, в возрасте от 28 до 36 лет, промышляли кражами грузов из вагонов во время стоянки.

– Злоумышленники вскрывали вагоны, внутри которых находились бытовая техника, автомасла и автозапчасти. Часть похищенного имущества мужчины хранили в гараже для последующей перепродажи, а часть оставляли себе для личного пользования. Всего им удалось вскрыть более 40 контейнеров. Ущерб, причиненный владельцам грузов, составил почти 3,5 миллиона рублей, – рассказали в УТ МВД СФО.

В полиции установили свыше 10 преступных эпизодов. У злоумышленников провели обыски. В квартирах нашли бытовую технику, автомасла, инструменты.

На злоумышленников возбудили уголовные дела за кражу в особо крупном размере. Им грозит срок до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые сейчас в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber