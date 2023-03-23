«Его видели в магазине на кассе»: в Новосибирской области две недели ищут таинственно пропавшего мужчину в синей куртке

Новосибирской области пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Фото: ЛизаАлерт НСО

В рабочем поселке Чаны бесследно пропал 48-летний Эдуард Колпаков. Он ушел из дома 11 марта. До сих пор о нем ничего неизвестно.

- Как говорит сожительница брата, он приехал, когда она спала. Когда проснулась, выглянула на улицу, его машины там уже не было. Дома брат оставил телефон, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, сестра Эдуарда.

По словам женщины, перед тем как пропасть, Эдуард завез авто на базу, где работал.

- Брат таксовал, и отдал там ребятам ключи, попросил, чтобы они временно у них побыли. После камеры засекли его в магазине на кассе. Он покупал попить, - говорит женщина. – После этого бесследно исчез.

Эдуард был одет в синюю куртку, красную футболку, серые штаны и черные ботинки. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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