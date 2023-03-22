«Счет шел на минуты»: В Новосибирске врачи спасли подростка с разрывом селезенки, упавшего с турника

Экстренная операция помогла спасти от разрыва селезенки. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирские врачи спасли 13-летнего подростка, который попал в реанимацию с разрывом селезенки. Об этом сообщили в пресс-службе «Городской детской клинической больницы скорой помощи» «ВКонтакте».

Инцидент случился в середине октябре 2022 года в одном из дворов Новосибирска. Мальчик занимался на турниках, но при выполнении одного из элементов сорвался и упал.

- Мы вызвали скорую, думали, что повредил шею или получил черепно-мозговую травму – оказалось, что возможны и внутренние повреждения из-за падения. В приемном отделении нас встретила доктор Ольга Яркова, назначила лапароскопическое обследование. Врач предполагая внутреннее кровотечение, как оказалось, не зря... Тогда счёт шёл на минуты - у сына был разрыв селезёнки, он потерял много крови, – сообщила мама мальчика Регина Шкуратова.

13-летнего школьника сразу забрали в реанимацию и буквально через 10-15 минут провели экстренную операцию. Врачам удалось спасти селезенку. Через несколько дней подросток пошел на поправку. Его перевели из реанимации в больничную палату.

- Через пару месяцев после выписки сын прошел УЗИ, которое показало, что все в полном порядке, будто и не было никаких разрывов и вмешательств. Шов практически не заметен, освобождение от физкультуры вот-вот снимут. Жизнь продолжается, в том числе, благодаря профессионализму и золотым рукам детского хирурга Ольги Николаевны Ярковой. Также хочу сказать спасибо всей команде, которая спасла моего сына – детскому анестезиологу-реаниматологу, медсёстрам и палатным медсёстрам, – рассказала мама мальчика Регина Шкуратова.

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