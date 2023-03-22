В Новосибирске спасатели больше часа доставали палец первоклассницы из дверной ручки. Фото: МАСС.

В Новосибирске 8-летняя девочка застряла пальцем в дверной ручке. Первоклассница засунула его в отверстие случайно. Освободить палец самостоятельно девочка не смогла. Родители тоже не сумели помочь школьнице. Пришлось вызывать спасателей. Произошел инцидент днем 21 марта на улице Трикотажной.

– Спасатели прибыли на место. Они открутили круглую ручку от межкомнатной двери и с помощью насадки на дрель слой за слоем разрезали металл. Вся работа заняла больше часа, но в конечном итоге палец был освобождён, – говорится в сообщении МАСС.

Первоклассницу передали родителям. Ребенка осмотрел врач скорой помощи. Медицинская помощь школьнице не понадобилась.

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